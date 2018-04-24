Нефть марки Brent перешагнула отметку 75 долларов

24.04.2018

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост.



Так, нефть марки Brent добавляет 1,3% и торгуется на уровне 75,02 доллара за баррель.



Растет и цена на легкую нефть марки WTI — 68,95 доллара за баррель.