Три белорусские компании попали в топ-20 крупнейших покупателей российской нефти

23.04.2018

В первую двадцатку крупнейших покупателей российской нефти по итогам 2017 года впервые вошли три белорусских потребителя. К Мозырскому НПЗ и «Нафтану» добавилась Белорусская нефтяная компания.



Согласно данным Forbes, Мозырский НПЗ в прошлом году купил 8 млн тонн нефти, сумма заключенных контрактов составила 2,3 млрд долларов. С этим показателем белорусский переработчик занял 12 место.



В 2017 году Мозырский НПЗ увеличил закупки нефти в России на 400 тыс тонн, а сумма контрактов выросла на 700 млн долларов. Это позволило мозырянам подняться на две строчки рейтинга. Партнерами Мозырского НПЗ в России являются «Лукойл», «Газпром нефть», «Роснефть».



В 2017 году поставки российской нефти на «Нафтан» сократились с 5,8 млн тонн до 4 млн тонн, но сумма контрактов осталась неизменной — 1,2 млрд долларов. В рейтинге Forbes “Нафтан” сместился с 16-го на 18-е место. На 2018 год «Нафтан» заключил прямые договоры с «Сургутнефтегазом» и с «Роснефтью».



Впервые в топ-20 крупнейших покупателей российской нефти в прошлом году вошла Белорусская нефтяная компания. Она заняла 19-е место. В 2017 году Белорусская нефтяная компания нарастила закупки российской нефти до 4 млн тонн на 1,2 млрд долларов, среди ее партнеров «Роснефть», «Татнефть», «Башнефть».



Как явствует из рейтинга – белорусские компании получают российскую нефть по самым дешевым ценам. Баррель Мозырскому НПЗ в среднем обходился в 38,6 доллара, БНК – 39,4 доллара, «Нафтану» - 39,5 доллара.



Для сравнения: лидер рейтинга, вновь поднявшийся на первое место «лукойловский» трейдер Litasco покупал нефть у материнской компании и других добытчиков по 48,5 доллара, а китайская компания ChemChina (20-е место) – по 54,5 доллара.