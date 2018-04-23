МАРТ обещает инфляцию не выше 6%
23.04.2018
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович заявил, что инфляция в Беларуси в 2018 году не превысит прогнозного показателя в 6%.
"Мы находимся в границах планируемой инфляции на квартал. Уверен в том, что сегодня нет оснований говорить о невыполнении в 2018 году доведенного показателя в 6%", - сказал Владимир Колтович в эфире телеканала Беларусь-1.
Он также рассказал о контроле за ситуацией на рынке молока и молочных продуктов. "За прошлый год мы проанализировали товарный рынок молока с точки зрения закупки и внесли в перечень доминантов практически все предприятия-переработчики - 31 предприятие. Это дает нам право регулировать их деятельность в части ценообразования", - пояснил министр.
Облисполкомам и Минсельхозпроду совместно с МАРТ дано поручение обеспечить контроль роста цен на молоко и молочную продукцию не выше 4%. "4% - базовая инфляция, установленная на 2018 год. Если это не будет соблюдаться, у нас есть второй вариант решения вопроса - заключение с переработчиками соглашений по установлению предельного роста цены. Пока мы эту меру не применяли. Она обсуждалась совместно с Минсельхозпродом, областями. Договорились, что закупочные цены будут контролироваться облисполкомами. По итогам первого квартала рост цен на молоко и молочные продукты составил 2,3%. По итогам второго квартала будем видеть, какие решения принимать в зависимости от ситуации", - отметил Владимир Колтович.
Те случаи, когда цена не меняется, но количество продукта уменьшается (вместо 1 литра - 980 или 950 г), министр отнес к скрытому повышению цен на продукцию. "Мы внесли изменения в правила продаж, и сейчас этот документ находится на экспертизе. Он вступит в силу в течение трех месяцев после принятия. Мы планируем, что это случится к середине лета. Тогда на ценниках будет указываться цена за литр продукции (если это относится к молоку), и стоимость, которая соответствует упаковке", - добавил он.
БЕЛТА
"Мы находимся в границах планируемой инфляции на квартал. Уверен в том, что сегодня нет оснований говорить о невыполнении в 2018 году доведенного показателя в 6%", - сказал Владимир Колтович в эфире телеканала Беларусь-1.
Он также рассказал о контроле за ситуацией на рынке молока и молочных продуктов. "За прошлый год мы проанализировали товарный рынок молока с точки зрения закупки и внесли в перечень доминантов практически все предприятия-переработчики - 31 предприятие. Это дает нам право регулировать их деятельность в части ценообразования", - пояснил министр.
Облисполкомам и Минсельхозпроду совместно с МАРТ дано поручение обеспечить контроль роста цен на молоко и молочную продукцию не выше 4%. "4% - базовая инфляция, установленная на 2018 год. Если это не будет соблюдаться, у нас есть второй вариант решения вопроса - заключение с переработчиками соглашений по установлению предельного роста цены. Пока мы эту меру не применяли. Она обсуждалась совместно с Минсельхозпродом, областями. Договорились, что закупочные цены будут контролироваться облисполкомами. По итогам первого квартала рост цен на молоко и молочные продукты составил 2,3%. По итогам второго квартала будем видеть, какие решения принимать в зависимости от ситуации", - отметил Владимир Колтович.
Те случаи, когда цена не меняется, но количество продукта уменьшается (вместо 1 литра - 980 или 950 г), министр отнес к скрытому повышению цен на продукцию. "Мы внесли изменения в правила продаж, и сейчас этот документ находится на экспертизе. Он вступит в силу в течение трех месяцев после принятия. Мы планируем, что это случится к середине лета. Тогда на ценниках будет указываться цена за литр продукции (если это относится к молоку), и стоимость, которая соответствует упаковке", - добавил он.
БЕЛТА
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