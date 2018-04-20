За I квартал в Беларуси построено более 10 тысяч квартир

20.04.2018

В январе – марте 2018 г. организациями всех форм собственности построено 10,7 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 960,6 тыс. кв. метров общей площади жилья, сообщает Белстат.



Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 335,3 тыс. кв. метров общей площади, или 34,9% от общего объема введенного жилья.



Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 217,7 тыс. кв. метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 192,6 тыс. кв. метров.



В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 289,5 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 30,1% от общего ввода по республике.