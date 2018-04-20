МТС повышает цены

20.04.2018

С 1 мая цены на услуги мобильного оператора МТС в Беларуси вырастут на 3%. Подорожание обусловлено развитием инфраструктуры, внедрением новых технологических решений и развитием цифровых продуктов, необходимых для повышения качества оказываемых услуг, сообщает пресс-служба компании.



Новые тарифы на сотовую связь и фиксированный интернет для физических и юридических лиц, а также тарифы в роуминге опубликованы на официальном сайте оператора.



Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров остаются неизменными. На линейке тарифов «4G» МТС продолжит предоставлять скидки на абонентскую плату для новых и действующих клиентов до 31.05.2018 года, о чем будет анонсировано дополнительно.



Изменение стоимости тарифов на услуги МТС осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.