Белорусское подразделение Bosch отметило юбилей

19.04.2018

Представители Bosch на пресс-брифинге, посвященном 25-летнию деятельности в Беларуси, рассказали о настоящем и будущем компании.



В 2018 году компания празднует тройной юбилей в Беларуси: пять лет со дня открытия нового офиса, десять лет с начала работы сервисного центра электроинструментов и 25 лет со дня основания региональной организации Bosch. Представительство Robert Bosch GmbH в Беларуси появилось 7 апреля 1993 года, когда было зарегистрировано ООО «Роберт Бош». Чтобы сформировать первую команду компании в 1992 году был проведен конкурс на выбор 8 кандидатов.



На данный момент Группа компаний Bosch занимает лидирующие позиции на белорусском рынке в сфере поставок и продаж автомобильного оборудования и запчастей, бытовой техники и электроники, нагревательных и отопительных систем. С 2008 года на территории страны действует сервисный центр Bosch по обслуживанию и ремонту электроинструментов. В 2012 году компания открыла первый в Минске учебный центр для специалистов станций технического обслуживания. Оборот Группы Bosch в Республике Беларусь в 2016 финансовом году достиг 42 млн евро. Данные по 2017 году пока озвучены не были, но сумма едва ли окажется меньшей.



Подразделение Bosch в Беларуси активно участвует в жизни региона и традиционно вносит вклад в его развитие. В 2003 году крупнейший транспортный узел республики Беларусь – железнодорожный вокзал «Минск-Пассажирский» – был оснащен системой видеонаблюдения Bosch, насчитывающей 273 камеры. В 2007 году региональное представительство Группы компаний начало серийные поставки топливоподающих систем Common Rail для комплектации двигателей экологического класса Евро-3, выпускаемых Минским моторным заводов. Такие двигатели оказались востребованными на Минском тракторном заводе, Минском автомобильном заводе, «Амкодоре», «Гомсельмаше» и др. В 2011 году Bosch в Беларуси приняла участие в проекте разработки и сертификации двигателей для внедорожной техники Минского моторного завода, которые впервые на территории СНГ стали отвечать требованиям экологического класса Stage3B.



Генеральный директор ООО «Роберт Бош» в Беларуси Владимир Рыболовлев отметил: «Представительство Bosch в Беларуси началось всего с восьми человек, но с самого начала мы отбирали только лучших. Сейчас в компании трудится 50 человек, которые продолжают многолетние традиции регионального представительства. Bosch в Беларуси в течение 25 лет продолжала уверенно расти и развиваться: если в 1993 годовой оборот компании составлял 650 тыс. немецких марок (сегодня это 320 тыс. евро), то сейчас он превышает 42 млн евро».



Президент Группы компаний Bosch в России, Украине, Беларуси, Закавказье, Средней Азии и Монголии Хансъюрген Оверштольц уверен, что Bosch продолжит укреплять свою локальную активность и партнерство с местными производителями и предпринимателями. «Все 25 лет мы успешно претворяли в жизнь эту концепцию и будем придерживаться ее в дальнейшем. Такой подход дает впечатляющие результаты: мы поддерживаем наших партнеров инновационными продуктами, а они повышают уровень оказываемых услуг. По всей стране открываются новые Бош Сервисы и Бош Дизель Сервисы. Совершенствование системы профессионального обучения в Беларуси позволяет нам быть уверенными в будущем этих предприятий, и мы продолжим работать в этих направлениях», — отметил г-н Оверштольц.





