10 крупнейших налогоплательщиков Минска. Кто они?
19.04.2018
О предприятиях, которые вошли в список крупнейших налогоплательщиков столицы по итогам работы за январь — март текущего года, корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС Республики Беларусь по городу Минску.
По словам специалистов, треть доходов консолидированного бюджета города за первый квартал сформирована 10 крупными организациями. Этими субъектами хозяйствования уплачено в бюджет 916 млн рублей. В целом же в казну за январь — март поступило около 2,9 млрд рублей.
— По объему налоговых поступлений за январь – март 2018 г. лидирующие позиции заняли такие крупнейшие плательщики столицы, как ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», ЗАО «Минский завод виноградных вин», СООО «Мобильные ТелеСистемы», унитарное предприятие «Велком», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ИООО «Лукойл Белоруссия», ООО «Евроторг», — пояснили в инспекции.
В 2018 году в столице осуществляют деятельность 133,4 тыс. субъектов хозяйствования. Это 60,4 тыс. организаций и 73 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов являются 214 тыс. граждан, сообщают "Минск-Новости".
По словам специалистов, треть доходов консолидированного бюджета города за первый квартал сформирована 10 крупными организациями. Этими субъектами хозяйствования уплачено в бюджет 916 млн рублей. В целом же в казну за январь — март поступило около 2,9 млрд рублей.
— По объему налоговых поступлений за январь – март 2018 г. лидирующие позиции заняли такие крупнейшие плательщики столицы, как ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», ЗАО «Минский завод виноградных вин», СООО «Мобильные ТелеСистемы», унитарное предприятие «Велком», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ИООО «Лукойл Белоруссия», ООО «Евроторг», — пояснили в инспекции.
В 2018 году в столице осуществляют деятельность 133,4 тыс. субъектов хозяйствования. Это 60,4 тыс. организаций и 73 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов являются 214 тыс. граждан, сообщают "Минск-Новости".
Последние новости рубрики
-
19.04.201810 крупнейших налогоплательщиков Минска. Кто они?
-
19.04.2018МАРТ будет отслеживать цены в розничных сетях
-
19.04.2018ВВП Беларуси вырос на 5,1%
-
18.04.2018Убытки белорусских НПЗ в январе-феврале составили почти Br150 млн
-
18.04.2018МАГАТЭ поможет сделать БелАЭС безопасной
-
18.04.2018Прогноз МВФ по росту ВВП Беларуси стал более позитивным
-
18.04.2018В «Великом камне» будут выпускать солнечные батареи и беспилотники
-
13.04.2018«Беларуськалий» и Lietuvos gelezinkeliai договорились надолго
-
12.04.2018Гродненский стеклозавод приобрел имущественный комплекс стеклозавода «Елизово»
-
11.04.2018Инфляция в Беларуси по итогам трех месяцев составила 2,5%
-
11.04.2018БМЗ хочет поставить в Украину продукции на $240 млн
-
10.04.2018Белорусский рубль падает вслед за российским
-
10.04.2018В Киеве открылась масштабная выставка Made in Belarus
-
09.04.2018Белорусские НПЗ планируют переработать 18 млн т нефти
-
09.04.2018Всемирный банк выделит больше полмиллиарда долларов на проекты в Беларуси
Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006