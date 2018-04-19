19.04.2018

Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциация розничных сетей заключили 18 апреля соглашение о взаимодействии и информационном обмене, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.Министерство и ритейлеры будут отслеживать, как формируется цена товара и обоснованно ли она установлена производителем и продавцом.Как отметил глава МАРТ, суть соглашения – в повышении эффективности и оперативности получения информации о ценовой ситуации на потребительском рынке и в столице, и в малых городах. Речь идет о товарах повседневного спроса.Каждый месяц министерство будет получать сводную информацию по цене на товар от поставщика и размер торговой надбавки. Сегодня в Беларуси 17 торговых сетей, и у них более половины розничного рынка.По мнению министра, ценовая ситуация в стране стабильна, сообщает БелТА.«В настоящее время в индекс потребительских цен естественные монополии вносят вклад в размере 1,04% из 2,5% инфляции, полученной за первый квартал. Свободный рынок, или предприятия, которые работают в конкурентной среде, внесли вклад 1,46%», - сообщил Владимир Колтович.На сегодня в перечень занимающих доминирующее положение внесены более 600 предприятий. К ним относятся те компании, которые занимают на рынке более 35%. Если предприятие занимает монопольное положение на рынке, по закону «О ценообразовании» государство в праве регулировать цену.«В прошлом году проанализировали более 150 товарных рынков и включили в доминанты более 130 предприятий, при этом исключили 55», - отметил министр.