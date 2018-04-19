ВВП Беларуси вырос на 5,1%

19.04.2018

ВВП Беларуси в первом квартале 2018 года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет.



Согласно первой оценке валового внутреннего продукта за I квартал 2018 г, объем ВВП в текущих ценах составил 26 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 105,1% к уровню I квартала 2017 г.



Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2018 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,9%.

