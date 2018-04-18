18.04.2018

Предприятия Беларуси, занятые нефтепереработкой, в первые два месяца 2018 года получили чистый убыток в размере 147 млн рублей.По данным Белстата, в январе-феврале производством кокса и продуктов нефтепереработки занимались 17 предприятий, их обобщенный результат финансовой деятельности за первые два месяца нынешнего года — убыток в размере 147 млн рублей. Рентабельность продаж была также отрицательной (минус 2,5%).Следует отметить, что годом ранее предприятия отрасли имели прибыль в размере 17,7 млн рублей.