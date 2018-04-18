18.04.2018

В Беларуси в 2018-2019 годах будет реализован проект международной технической помощи МАГАТЭ "Укрепление потенциала эксплуатирующей организации для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации АЭС". Соответствующее постановление Совета Министров "Об одобрении проекта международной технической помощи" принято 13 апреля 2018 года.Активное сотрудничество Беларуси с МАГАТЭ началось в 2008 году после принятия решения о строительстве Белорусской АЭС. За десятилетний период реализовано несколько программ технического сотрудничества МАГАТЭ, в рамках которых проведено значительное количество консультационных и оценочных миссий агентства."МАГАТЭ оказывает эффективную консультационную поддержку Беларуси, методологическую и техническую помощь, предоставляет доступ к накопленным за годы развития мировой ядерной энергетики информационным материалам по широкому спектру вопросов. Сотрудничество с агентством строится исходя из наиболее актуальных вопросов для республики на данном этапе", - отметили в пресс-службе.Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения 3+ вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м.