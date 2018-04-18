18.04.2018

Беспилотники и солнечные батареи будут выпускать в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Соответствующие соглашения с двумя новыми резидентами подписаны 13 апреля в парке в присутствии премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова.Израильский резидент реализует в парке проект создания завода по производству солнечных панелей. Планируется, что практически 100% выпускаемой продукции пойдет на экспорт - в Швейцарию и другие европейские страны. Еще один новый резидент - СЗАО "Авиационные технологии и комплексы" (белорусско-китайская компания) - займется проектом по разработке и выпуску беспилотных авиационных комплексов.Соглашение о реализации проекта создания завода по производству солнечных панелей подписали глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко и директор ЗАО "РекомБел" Сергей Добровский.Таким образом, теперь в "Великом камне" 33 резидента из восьми стран. До конца нынешнего года их должно стать не менее 40. Основные направления деятельности резидентов - электроника, машиностроение, фармацевтика, новые материалы. Среди резидентов и компания, которая намерена реализовать проект по беспилотным автомобилям. Андрей Кобяков отметил, что беспилотные авиационные комплексы и авто - это перспективные направления. "Таких компаний в парке должно быть не одна-две, а значительно больше", - считает премьер-министр.Глава правительства 13 апреля в индустриальном парке также осмотрел объекты торгово-логистического комплекса "Чайна Мерчантс Групп" с выставочным комплексом, торгово-логическими складами и бизнес-центром с гостиницей. В административном здании парка с участием Андрея Кобякова обсуждались вопросы реализации белорусских продуктов питания в Китайскую Народную Республику.Как рассказал журналистам глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, в нынешнем году 20 резидентов должны вести строительные работы в парке и как минимум 10 завершить объекты и начать производство продукции. "Парк заинтересован и в реализации крупных проектов, которые имеют серьезную финансовую подоплеку, и в компаниях, которые имеют инновационную высокотехнологичную направленность", - пояснил он. В 2018 году завершится инфраструктурное обустройство стартовой площадки площадью 354 га. Более 70% этой территории уже фактически занято или зарезервировано резидентами.По словам Александра Ярошенко, к 2020 году в "Великом камне" должно быть не менее 100 компаний. Эта задача остается на повестке дня. Также обозначена планка в $1 млрд привлеченных инвестиций к 2020 году. "Могу сказать, что эту цифру мы однозначно превысим, потому что уже сейчас заявленный объем инвестиций составляет $1 млрд. Так, компания "Чайна Мерчантс Групп" заявила логистический хаб на $0,5 млрд, еще один резидент на $220 млн, поэтому мы эту цифру превысим в два раза и больше. Планируем также создать дополнительно не менее 6,5 тыс. рабочих мест, то есть перспективы просматриваются, проект достаточно успешно двигается. Конечно, нам надо приложить усилия, чтобы реализовать поставленные задачи", - отметил глава администрации "Великого камня".