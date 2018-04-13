13.04.2018

Солигорское ОАО «Беларуськалий» и литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai 11 апреля заключили договор о долгосрочном сотрудничестве.До сих пор партнеры заключали только краткосрочные контракты, которые не предполагали никаких обязательств относительно стабильности тарифов и гарантированных объемов перевозимых грузов, отметили в пресс-службе Lietuvos gelezinkeliai.«Беларусь является одним из наших основных партнеров в секторе грузовых перевозок, поэтому долгосрочные контракты с крупнейшим производителем удобрений позволит нам укрепить конкурентные позиции и планировать поставки, лучше распределять свои ресурсы - вагоны, локомотивы», - заявил глава литовской компании Мартас Барткушка.В 2017 году Lietuvos gelezinkeliai перевезла почти весь объем произведенных на «Беларуськалии» калийных удобрений - более 10 млн. тонн. Это составило почти 20% общего грузооборота.Аналогичный контракт литовские железнодорожники подписали с «Белорусской нефтяной компанией» в прошлом году.Использование литовского транзитного пути для белорусских товаров вызывает недовольство у России. В 2016 году ОАО РЖД намеревалось предоставить Беларуси скидку в 25% на перевозки белорусских нефтепродуктов в российские порты. Такой шаг предполагалось сделать для того, чтобы забрать грузы у стран Балтии.