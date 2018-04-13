12.04.2018

ОАО «Гродненский стеклозавод» 11 апреля приобрело на торгах имущественный комплекс белорусско-австрийского СЗАО «Елизово» за 36,15 млн бел руб.Гродненский стеклозавод был единственным претендентом на покупку «Елизово». В соответствии с законодательством, эта компания имеет право приобрести имущество, стоимость которого увеличивается на 5%. Стоимость имущественного комплекса, заявленная на торгах, - 35,15 млн бел руб (17,351 млн долл, 1 долл – 2,0258 бел руб).Гродненский стеклозавод выкупил два лота: лот №1 - единый имущественный комплекс СЗАО «Стеклозавод Елизово», включающий здания общей площадью 44,908 тыс кв м на земельных участках общей площадью 25,667 га, оборудование, права на обозначения, индивидуализирующие должника, его продукцию, работы и услуги; лот № 2 - инвентарь, сырье и продукцию завода.Остался непроданным лот №3 - дебиторская задолженность предприятия в размере 722,823 тыс бел руб (356,809 тыс долл).Как сообщалось, решение об открытии конкурсного производства в отношении СЗАО «Елизово» было принято 12 января 2016 г. Первые торги по продаже предприятия состоялись в июне 2016 г. Эти и последующие торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия претендентов на покупку завода.Стеклозавод «Елизово» основан в 1913 г, в 2002 г преобразован в совместное белорусско-австрийское ЗАО. Госдоля в уставном фонде составляет 35%, доля австрийской группы АТЕК - 65%.«Гродненский стеклозавод» основан в 1922 г, производит тару из зеленого стекла, армированное и узорчатое стекло, эксклюзивную тару.