11.04.2018

Потребительские цены в Беларуси в марте 2018 года выросли по сравнению с февралем на 0,8%, с декабрем 2017-го — на 2,5%, с мартом 2017-го — на 5,4%.За три месяца инфляция в Беларуси составила 2,5, сообщил Национальный статистический комитет.В марте 2018 года по отношению к февралю цены на продовольственные товары выросли на 0,6% (с начала года — на 2%), на непродовольственные — 0,9% (на 1,9%), на услуги — на 1,1% (на 4,2%).По итогам 2017 года зафиксирована самая низкая в истории суверенной Беларуси инфляция — 4,6%. В 2016 году потребительские цены выросли на 10,6%.Согласно планам правительства, рост потребительских цен в 2018 году должен составить не более 6% (в первом квартале — 2,7%, за полугодие — 4,1%, за три квартала — 4,3%).Программой социально-экономического развития страны на 2016—2020 годы предусмотрено снижение инфляции до 5%.