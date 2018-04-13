10.04.2018

Белорусский рубль падает по отношению к доллару и евро на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 10 апреля.Так, «американец» добавляет 0,0272 пункта и торгуется, на уровне 2,0029 белорусского рубля, а «европеец» на 0,4630 — 2,4690 белорусского рубля.А вот «россиянин» теряет сразу 0,0863 пункта — 3,2754 белорусского рубля за 100 российских.9 апреля на торгах БВФБ белорусский рубль ощутимо снизился к доллару и евро, резко укрепился к российскому рублю.Все «беды» нашей национальной валюты напрямую связаны с российским рублем, который, из-за введенных недавно новых антироссийских санкций, также сдает свои позиции.