В Киеве открылась масштабная выставка Made in Belarus

10.04.2018

Сегодня, 10 апреля, в Киеве открылась масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus.



Мероприятие проходит в киевском Международном выставочном центре. Свою продукцию продемонстрируют: БелАЗ, "Амкодор", МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", Белорусский металлургический завод, "Могилевлифтмаш", БАТЭ, Могилевский металлургический завод, "Брестгазоаппарат", "ГродноАзот", "Нафтан", "Могилевхимволокно", Завод горного воска, Гомельский химический завод, Мозырский НПЗ, "Белшина", "Белтранснет", "Белита", "Витэкс". швейные фабрики "8 марта" и Оршанский льнокомбинат, "Конте Спа", "Галантэя".



Также на выставке Made in Belarus будут представлены производители продуктов питания и напитков. В мероприятии примут участие Дятловский сыродельный завод, Щучинский маслосырзавод, Новобелицкий комбинат хлебопродуктов. Белорусские компании презентуют сыры, сливочное масло, муку и полуфабрикаты, овсяные каши. "Национальное агентство по туризму" презентует туристический потенциал страны: расскажет об уникальной природе, богатом культурном наследии, памятниках мирового значения, а также проанонсирует проведение в Беларуси спортивных событий международного уровня – Европейских игр в 2019 году и чемпионата мира по хоккею-2021.



Выставка в Киеве продлится до 14 апреля и будет сопровождаться деловой программой, включающей отраслевые презентации белорусских предприятий.