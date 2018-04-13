09.04.2018

Беларусь сохраняет планы по переработке на своих НПЗ (Мозырском НПЗ и "Нафтане") в 2018 году 18 млн т нефти, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на международной конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы"."Вопросы, которые касаются диверсификации поставок нефти, постоянно мониторятся. Но здесь мы в первую очередь учитываем экономическую эффективность. Сейчас мы перерабатываем российскую нефть", - сказал Владимир Сизов.Отвечая на вопросы касательно модернизации нефтеререрабатывающих заводов, зампредседателя концерна проинформировал, что эти инвестпроекты уже профинансированы примерно на две трети. "Процесс идет. Планируем завершить проекты в соответствии с нормативными сроками, которые предусмотрены планами строительства", - отметил Владимир Сизов. Он также добавил, что Беларусь будет стремиться закончить крупные инвестпроекты на НПЗ до завершения налогового маневра в России.Как сообщалось, согласно двусторонним договоренностям Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти до 2024 года, из них 18 млн т будут перерабатываться на белорусских НПЗ, еще 6 млн т будут перетаможиваться.