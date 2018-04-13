Всемирный банк выделит больше полмиллиарда долларов на проекты в Беларуси

09.04.2018

Всемирный банк в 2018-2022 годах направит на финансирование проектов в Беларуси около $570 млн. Об этом сообщил сегодня глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер на презентации рамочной стратегии партнерства Группы ВБ для Беларуси на 2018-2022 годы.



Среди основных направлений финансирования - рост частного сектора, повышение эффективности госсектора, модернизация социальных услуг.



Алекс Кремер отметил, что Всемирный банк удовлетворен ходом реализации в Беларуси текущих проектов. "Беларусь является одной из более эффективных стран в части реализации проектов в своем регионе", - считает он.



Специалист по программам Всемирного банка в Беларуси Ирина Олейник напомнила, что при реализации предыдущей стратегии объем финансирования вырос практически в два раза - с $457 млн до почти $1 млрд. Это связано с тем, что тогда началась реализация проектов по новым направлениям.



Новая стратегия на 2018-2022 годы предусматривает в том числе финансирование проекта по модернизации системы управления государственными финансами, допфинансирование для проекта по модернизации системы образования, выделение средств для проектов по укреплению системы высшего образования, по повышению эффективности и качества коммунальных услуг, по повышению устойчивости энергетического сектора.-0-