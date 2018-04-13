09.04.2018

В Ирак отправлено семь 20-футовых морских контейнеров общим весом более 100 тонн. Это премиальные всесезонные масла "Нафтан премьер" и "Нафтан гарант" и другие. Их выпуск начат во втором полугодии 2017-го, сообщал заместитель начальника управления реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» Петр Катульский.В числе приоритетных экспортных направлений предприятия, куда чаще отправляются моторные масла данной категории, – Украина, Македония, Россия. Сегодня стоит задача выйти на рынки стран Ближнего Востока.В последние годы на «Нафтане» проводится масштабная модернизация, которую планируется завершить к осени 2019 года, а к середине 2020-го выйти на проектную мощность. В Беларуси по достоинству оценили высокие эксплуатационные свойства новополоцких моторных масел, предприятие стало лауреатом общенациональной премии «Народная Марка – 2018». Судя по расширению экспорта, продукция завоевывает потребителей и в других странах.