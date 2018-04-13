09.04.2018

Международный концерн электроприводной техники стал резидентом СЭЗ "Минск".Девятый с начала года резидент зарегистрирован в СЭЗ "Минск" - им стало иностранное унитарное производственное предприятие "СЕВ-Евродрайф".Инвестпроектом предусмотрено строительство на территории СЭЗ завода по производству промышленных компонентов приводной, электроприводной техники, сборке и изготовлению других изделий из металла, а также строительство сервисного обслуживания продукции компании SEW Eurodrive.Планируется запустить производство в I квартале 2022 года. В проекте будут применяться современные технологии, обеспечивающие высокий уровень технологичности, улучшение условий труда работающих, и новейшие разработки инвестора предприятия - компании-собственника SEW Industrial Gears Ltd. Она же станет основным потребителем производимой в Беларуси продукции "СЕВ-Евродрайф" для нужд производств приводной техники. Речь о таких товарах, как мотор-редукторы, электродвигатели, индустриальные редукторы, приводная электроника, программное обеспечение и средства диагностики.SEW Eurodrive - международный немецкий концерн электроприводной техники, одна из ведущих компаний на мировой рынке в этой отрасли. Штаб-квартира корпорации расположена в Брухзале, Германия. Имеются представительства более чем в 50 странах мира.