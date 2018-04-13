В Бахрейне нашли крупное месторождение нефти

05.04.2018

Запасы месторождения оцениваются в 80 млрд баррелей. Нефть была обнаружена в бассейне Халидж-аль-Бахрейн, который занимает около 2 тыс. кв.км у западного побережья страны. Объем запасов оценивается примерно в 80 млрд баррелей. В районе месторождения также открыты запасы газа, их объем оценивается в 280-570 млрд куб.м.



Это крупнейшее месторождение нефти и газа в истории страны. На сегодня Бахрейн добывает 45 тыс. баррелей нефти в сутки. Страна не является членом ОПЕК, но присоединилась к соглашению по нефтяному сотрудничеству, предполагающему добровольное сокращение нефтедобычи для корректировки мировых цен на углеводороды.