Чинили водопровод, сломали газопровод
3 апреля около 10.20 при проведении работниками ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» ремонтных работ по ликвидации устранения порыва водопровода в д. Замки Крупского района поврежден распределительный газопровод высокого давления (Р-0,5 МПа) из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, сообщила пресс-служба Госпромнадзора.
Пострадавших нет.
Произведено отключение поврежденного участка полиэтиленового газопровода пережимным устройством. Ведутся работы по ликвидации поврежденного участка.
Предполагаемой причиной инцидента является проведение работниками ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» ремонтных работ по ликвидации устранения порыва водопровода без вызова представителя газоснабжающей организации и разрешения на право производства ремонтных работ в охранной зоне газопровода высокого давления.
Последние новости рубрики
-
13.04.2018«Беларуськалий» и Lietuvos gelezinkeliai договорились надолго
-
12.04.2018Гродненский стеклозавод приобрел имущественный комплекс стеклозавода «Елизово»
-
11.04.2018Инфляция в Беларуси по итогам трех месяцев составила 2,5%
-
11.04.2018БМЗ хочет поставить в Украину продукции на $240 млн
-
10.04.2018Белорусский рубль падает вслед за российским
-
10.04.2018В Киеве открылась масштабная выставка Made in Belarus
-
09.04.2018Белорусские НПЗ планируют переработать 18 млн т нефти
-
09.04.2018Всемирный банк выделит больше полмиллиарда долларов на проекты в Беларуси
-
09.04.2018«Нафтан» отправил партию масел в Ирак
-
09.04.2018Производитель электроприводной техники стал резидентом СЭЗ «Минск»
-
05.04.2018В Бахрейне нашли крупное месторождение нефти
-
05.04.2018С 5 апреля в Минске начнут отключать отопление. Пока только в административных зданиях
-
04.04.2018Чинили водопровод, сломали газопровод
-
04.04.2018Новая концепция Всемирного банка для Беларуси на 2018-2022 годы
-
02.04.2018ОАО «Моготекс» вложит 75 млн рублей в обновление производства