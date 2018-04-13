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Новости промышленности


Чинили водопровод, сломали газопровод

04.04.2018

3 апреля около 10.20 при проведении работниками ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» ремонтных работ по ликвидации устранения порыва водопровода в д. Замки Крупского района поврежден распределительный газопровод высокого давления (Р-0,5 МПа) из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, сообщила пресс-служба Госпромнадзора.

Пострадавших нет.

Произведено отключение поврежденного участка полиэтиленового газопровода пережимным устройством. Ведутся работы по ликвидации поврежденного участка.

Предполагаемой причиной инцидента является проведение работниками ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» ремонтных работ по ликвидации устранения порыва водопровода без вызова представителя газоснабжающей организации и разрешения на право производства ремонтных работ в охранной зоне газопровода высокого давления.

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