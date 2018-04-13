02.04.2018

Генеральный директор ОАО "Моготекс" Виктор Матиевич рассказал, что в ближайшие два года в модернизацию будет инвестировано более Вr75 млн.Основные средства, около 70%, общество намерено направить на модернизацию ткацкой фабрики: закупку и установку ткацких станков и приготовительного оборудования. Вторая часть средств пойдет на переоснащение отделочного и развитие швейного производств. "В итоге мы получим абсолютно новые ткани с другими качественными характеристиками, что позволит нам выйти на новые внешние рынки и диверсифицировать свой экспорт", - отметил гендиректор.Уже в конце 2018 - начале 2019 года компания планирует наладить производство новых текстильных изделий: вуалей и полувуалей, тканей для одежды с эластичной нитью, для домашнего текстиля, тканей Blackout с шумоизоляцией и светозащитой и ряда других. К примеру, Япония сегодня готова покупать ткани компании и в достаточно больших объемах, но пока они не соответствуют стандартам этой страны, а также ограничен ассортимент необходимых японцам изделий. "После модернизации мы получим ткани, которые востребованы на рынке островного государства и надеемся активизировать сотрудничество с Японией, где в Осаке с 2016 года работает брендовый шоу-рум общества в самом крупном деловом центре Semba Center Building", - сказал Виктор Матиевич.В числе перспективных рынков для освоения и продвижения продукции предприятия США, страны ЕС и Латинской Америки. "Мы уже активно нарабатываем контракты под новую инновационную продукцию, которая конкурентоспособна и востребована на рынке, и параллельно будем вести модернизацию производства. Уже открыто финансирование, идут проплаты за изготовление и поставку нового оборудования, большинство из которого мы планируем установить до конца текущего года", - выразил уверенность гендиректор.Реализация инвестиционного проекта, который финансируется на 50% из республиканского инвестфонда, позволит предприятию довести долю выпуска инновационной продукции до 38% в общем объеме производства. "Мы также рассчитываем в ближайшие годы значительно увеличить долю продаж продукции в страны дальнего зарубежья, что в общем объеме экспорта составит порядка 20%", - отметил Виктор Матиевич.