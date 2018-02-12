Пусконаладочные работы на заводе по производству техуглерода начнутся в апреле
12.02.2018
ИООО «Омск Карбон Могилев» с апреля по июнь 2018 г проведет опытно-пусконаладочные работы первой очереди завода по производству технического углерода с последующим вводом производства в промышленную эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба компании «Омск Карбон Групп».
На второй квартал 2018 г запланировано испытание продукции на шинном производстве ОАО «Белшина». Составлен план дальнейшей разработки сырьевых ресурсов от нефтеперерабатывающих заводов Беларуси.
Компания «Омск Карбон Групп» сообщила, что инвестировала в создание производства в Беларуси 145 млн долл.
Завод по производству технического углерода строит резидент СЭЗ «Могилев» с ноября 2012 г ИООО «Омск Карбон Могилев», разрешение на строительство выдано 23 апреля 2015 г. Генподрядчик строительства - ОАО «Могилевтехмонтаж», технический надзор осуществляет компания «Белстройцентр». Планируемая численность персонала на заводе составляет 400 человек, в перспективе возможно увеличение до 450.
«Омск Карбон Групп» является крупнейшим производителем высококачественного углерода в России, в структуру компании входят действующие производства в Омске и Волгограде, строящийся завод в Беларуси, зарубежные логистические центры в Германии, Румынии, Турции, Канаде.
ПраймПресс
На второй квартал 2018 г запланировано испытание продукции на шинном производстве ОАО «Белшина». Составлен план дальнейшей разработки сырьевых ресурсов от нефтеперерабатывающих заводов Беларуси.
Компания «Омск Карбон Групп» сообщила, что инвестировала в создание производства в Беларуси 145 млн долл.
Завод по производству технического углерода строит резидент СЭЗ «Могилев» с ноября 2012 г ИООО «Омск Карбон Могилев», разрешение на строительство выдано 23 апреля 2015 г. Генподрядчик строительства - ОАО «Могилевтехмонтаж», технический надзор осуществляет компания «Белстройцентр». Планируемая численность персонала на заводе составляет 400 человек, в перспективе возможно увеличение до 450.
«Омск Карбон Групп» является крупнейшим производителем высококачественного углерода в России, в структуру компании входят действующие производства в Омске и Волгограде, строящийся завод в Беларуси, зарубежные логистические центры в Германии, Румынии, Турции, Канаде.
ПраймПресс
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