12.02.2018

ИООО «Омск Карбон Могилев» с апреля по июнь 2018 г проведет опытно-пусконаладочные работы первой очереди завода по производству технического углерода с последующим вводом производства в промышленную эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба компании «Омск Карбон Групп».На второй квартал 2018 г запланировано испытание продукции на шинном производстве ОАО «Белшина». Составлен план дальнейшей разработки сырьевых ресурсов от нефтеперерабатывающих заводов Беларуси.Компания «Омск Карбон Групп» сообщила, что инвестировала в создание производства в Беларуси 145 млн долл.Завод по производству технического углерода строит резидент СЭЗ «Могилев» с ноября 2012 г ИООО «Омск Карбон Могилев», разрешение на строительство выдано 23 апреля 2015 г. Генподрядчик строительства - ОАО «Могилевтехмонтаж», технический надзор осуществляет компания «Белстройцентр». Планируемая численность персонала на заводе составляет 400 человек, в перспективе возможно увеличение до 450.«Омск Карбон Групп» является крупнейшим производителем высококачественного углерода в России, в структуру компании входят действующие производства в Омске и Волгограде, строящийся завод в Беларуси, зарубежные логистические центры в Германии, Румынии, Турции, Канаде.