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Новости промышленности


Беленую целлюлозу на сумму около $300 млн будут выпускать ежегодно в Светлогорске

12.02.2018
Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" выйдет на проектную мощность к концу 2018 года.

"Планируем, что к концу 2018 года мы должны вывести на проектную мощность завод сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК", - сказал председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.

Он подчеркнул, что драйвером роста экономики отрасли в 2018 году станут целлюлозно-бумажные предприятия: завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" и завод мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда". "Эти предприятия позволят удвоить объем экспорта в целом по концерну", - отметил председатель "Беллесбумпрома".

Производство в Светлогорске ежегодно будет перерабатывать около 2,5 млн куб.м древесины и выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму около $300 млн. Уже произведено около 3 тыс. т целлюлозы. Основной объем реализован внутренним потребителям, 300 т экспортировано на европейский рынок.

На заводе в Добруше из целлюлозы, полученной в Светлогорске, будет производиться 200 тыс. т картона в год на сумму около $250 млн.

БЕЛТА

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