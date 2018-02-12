«Белоруснефть» увеличит добычу на территории России
12.02.2018
"Белоруснефть" в 2018 году планирует увеличить добычу нефти на территории России на 20% до 180 тыс. т. Об этом сообщил главный инженер - заместитель генерального директора "Белоруснефти" Владимир Гошкис.
С тех пор как "Белоруснефть" приобрела нефтяную компанию "Янгпур", ею добыто на территории России свыше 570 тыс. т нефти, более 590 млн куб.м попутного и природного газа. "В 2018 году мы планируем добыть свыше 180 тыс. т нефти в компании "Янгпур", если взять все продукты в нефтяном эквиваленте, то добыча должна превысить 390 тыс. т. В прошлом году добыли более 150 тыс. т нефти на территории Российской Федерации", - сообщил Владимир Гошкис.
В планах до 2023 года - постепенно наращивать объемы добычи, поэтому компания серьезно занимаемся вопросами геологоразведочных работ в Сибири, добавил он. Кроме того, "Белоруснефть" с целью покупки отслеживает лицензионные участки, которые выставляются в России на торги.
Что касается добычи нефти в Беларуси, то в нынешнем году "Белоруснефть" ориентируется на объем 1,67 млн т - это на 20 тыс. т больше, чем в 2017-м. "На протяжении последних четырех лет мы не снижали планку добычи, держали на уровне 1, 645 млн т в год. В 2017 году поставили себе задачу нарастить добычу до 1,65 млн т нефти, и мы ее выполнили", - отметил Владимир Гошкис.
Основная часть белорусских месторождений нефти находится на четвертой стадии разработки, поэтому требуются серьезные капитальные вложения и применение новых современных технологий при сохранении себестоимости добычи нефти. Одновременно активизируются разработка трудно извлекаемых запасов и поиск новых месторождений.
Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.
БЕЛТА
С тех пор как "Белоруснефть" приобрела нефтяную компанию "Янгпур", ею добыто на территории России свыше 570 тыс. т нефти, более 590 млн куб.м попутного и природного газа. "В 2018 году мы планируем добыть свыше 180 тыс. т нефти в компании "Янгпур", если взять все продукты в нефтяном эквиваленте, то добыча должна превысить 390 тыс. т. В прошлом году добыли более 150 тыс. т нефти на территории Российской Федерации", - сообщил Владимир Гошкис.
В планах до 2023 года - постепенно наращивать объемы добычи, поэтому компания серьезно занимаемся вопросами геологоразведочных работ в Сибири, добавил он. Кроме того, "Белоруснефть" с целью покупки отслеживает лицензионные участки, которые выставляются в России на торги.
Что касается добычи нефти в Беларуси, то в нынешнем году "Белоруснефть" ориентируется на объем 1,67 млн т - это на 20 тыс. т больше, чем в 2017-м. "На протяжении последних четырех лет мы не снижали планку добычи, держали на уровне 1, 645 млн т в год. В 2017 году поставили себе задачу нарастить добычу до 1,65 млн т нефти, и мы ее выполнили", - отметил Владимир Гошкис.
Основная часть белорусских месторождений нефти находится на четвертой стадии разработки, поэтому требуются серьезные капитальные вложения и применение новых современных технологий при сохранении себестоимости добычи нефти. Одновременно активизируются разработка трудно извлекаемых запасов и поиск новых месторождений.
Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.
БЕЛТА
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