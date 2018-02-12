12.02.2018

Как сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, за первый месяц 2018 года оба отечественных нефтеперерабатывающих завода понесли убытки: «Нафтан» — 25 млн долларов, Мозырский НПЗ — 12-13 млн.Как отметил чиновник на заседании совета концерна «Белнефтехим», даже повышение с 8 февраля цен на автомобильное топливо на две копейки кардинально ситуацию для предприятий не меняет, так у Беларуси нет собственной нефти в таких объемах, да и цена на топливо «существенно ниже, чем в России».Касаясь темы модернизации нефтеперерабатывающих предприятий, Семашко отметил, что в целом все идет по графику. По его словам, без модернизации невозможно говорить о конкурентоспособности нефтеперерабатывающих производств.