09.02.2018

Страны Юго-Восточной Азии - перспективный рынок для РУПТП "Оршанский льнокомбинат", заявила исполняющая обязанности заместителя генерального директора предприятия Маргарита Бурачевская."Самым перспективным рынком для себя на данный момент считаем страны Юго-Восточной Азии. Наблюдаем всплеск и запросов, и заказов из этого региона. В январе мы впервые отгрузили продукцию в Индию. Это для нас достижение. Просматриваются хорошие перспективы", - сказала она.Маргарита Бурачевская приняла участие во встрече председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича и председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка с бизнес-сообществом.Представитель предприятия отметила, что комбинат давно и плодотворно сотрудничает с БелТПП. "С помощью палаты у нас наладился контакт с фирмой из Великобритании, которая заинтересована в пошиве одежды из наших тканей. Сейчас ведем переговоры", - сообщила она. Недавно льнокомбинат принимал участие в выставке в Бельгии. "Было много встреч и переговоров. Нашли потенциальных партнеров, будем прорабатывать возможности сотрудничества", - добавила Маргарита Бурачевская.Встреча в Орше нацелена на выработку оптимальных форм и механизмов взаимодействия БелТПП с бизнесом на местах, оказание практического содействия предприятиям района в организации и совершенствовании внешнеэкономической деятельности, продвижении продукции, создании новых производств, поиске бизнес-партнеров.