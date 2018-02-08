Российская компания подала иск против Беларуси
08.02.2018
Российская компания «Гранд Экспресс» подала арбитражный иск к Беларуси в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне, сообщает tut.by со ссылкой на информированные источники и сам суд.
Иск был зарегистрирован 31 января. Вскоре должна быть образована судейская коллегия ICSID для рассмотрения требований российской компании. Информация относительно спора остается конфиденциальной, сообщили источники.
ICSID, учрежденный под эгидой Всемирного банка, является основным форумом для урегулирования международных инвестиционных споров, возникающих в соответствии с международным правом. Решение ICSID будет обязательным и подлежащим незамедлительному исполнению.
Напомним, что компания «Гранд Экспресс» владела 74% акций Осиповичского вагоностроительного завода (ОВЗ). Оставшаяся доля принадлежала Белорусской железной дороге (БелЖД). Партнеры хотели построить завод производственной мощностью 2,5 тысячи грузовых вагонов и 2 тысяч танк-контейнеров в год. Были построены корпуса и закуплено современное оборудование. Начался выпуск продукции. Но в 2015 году производство практически остановилось. Власти Беларуси считали, что в этом виноват российский акционер. У «Гранд Экспресса» были претензии к БелЖД и белорусскому правительству в части выполнения взятых обязательств по закупке вагонов.
В итоге партнеры разругались и начали «бракоразводный» процесс, его ход не устроил российскую компанию. Попытки «Гранд Экспресса» достучаться до властей Беларуси и вернуть себе часть активов не принесли результата. В марте 2017 года ОВЗ был признан банкротом, и в отношении него открыто ликвидационное производство.
В декабре прошлого года стало известно об иске российской юридической компании «Параллель.ЮК» к Республике Беларусь в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России. Эта структура была связана с владельцами «Гранд Экспресса» и стала кредитором ОВЗ после того, как выкупила долги одного из российских банков.
Иск был зарегистрирован 31 января. Вскоре должна быть образована судейская коллегия ICSID для рассмотрения требований российской компании. Информация относительно спора остается конфиденциальной, сообщили источники.
ICSID, учрежденный под эгидой Всемирного банка, является основным форумом для урегулирования международных инвестиционных споров, возникающих в соответствии с международным правом. Решение ICSID будет обязательным и подлежащим незамедлительному исполнению.
Напомним, что компания «Гранд Экспресс» владела 74% акций Осиповичского вагоностроительного завода (ОВЗ). Оставшаяся доля принадлежала Белорусской железной дороге (БелЖД). Партнеры хотели построить завод производственной мощностью 2,5 тысячи грузовых вагонов и 2 тысяч танк-контейнеров в год. Были построены корпуса и закуплено современное оборудование. Начался выпуск продукции. Но в 2015 году производство практически остановилось. Власти Беларуси считали, что в этом виноват российский акционер. У «Гранд Экспресса» были претензии к БелЖД и белорусскому правительству в части выполнения взятых обязательств по закупке вагонов.
В итоге партнеры разругались и начали «бракоразводный» процесс, его ход не устроил российскую компанию. Попытки «Гранд Экспресса» достучаться до властей Беларуси и вернуть себе часть активов не принесли результата. В марте 2017 года ОВЗ был признан банкротом, и в отношении него открыто ликвидационное производство.
В декабре прошлого года стало известно об иске российской юридической компании «Параллель.ЮК» к Республике Беларусь в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России. Эта структура была связана с владельцами «Гранд Экспресса» и стала кредитором ОВЗ после того, как выкупила долги одного из российских банков.
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