«Керамин» закупит новое оборудование для производства плитки
07.02.2018
ОАО «Керамин» объявило конкурс по выбору поставщика комплекта оборудования для новой линии плиточного производства. Ориентировочной стоимость оборудования 6,885 млн евро.
«Установка линии позволит усовершенствовать производственную программу, так как новое оборудование позволит выпускать плитку размером 750х250 мм и 900х300 мм, применять более совершенное декорирование», - сказал собеседник агентства.
В комплект оборудования входят участок прессования (на базе двух прессов с усилием не ниже 2,9 тыс т и шириной между колоннами 2,35 м в комплекте с четырьмя пресс-формами) стоимостью 1,45 млн евро; машины отбора плитки от прессов стоимостью 135 тыс евро; машины загрузки-выгрузки пятиярусной сушилки стоимостью 120 тыс евро.
Будет закуплено также оборудование для сушки и обжига стоимостью 2,8 млн евро; оборудование загрузки-выгрузки и перемещения полуфабриката стоимостью 1 млн евро; участок декорирования стоимостью 285 тыс евро; две машины цифрового декорирования плитки стоимостью 645 тыс евро; линия ручной сортировки, автоматической упаковки в картонные ящики и укладки на поддоны стоимостью 325 тыс евро и комплект оборудования для автоматического определения дефектов и тонов на лицевой поверхности стоимостью 125 тыс евро.
Предложения поставщиков оборудования принимаются до 19 февраля 2017 г. Срок поставки оборудования – с 15 сентября по 15 ноября 2018 г.
Минский керамический завод работает с 1950 г, в 1953 г реорганизован в Минский комбинат строительных материалов, в 1994 г преобразован в открытое акционерное общество «Керамин». Доля государства в уставном фонде - 75,052%. Компания выпускает керамическую плитку для облицовки стен и пола, глазурованный и неглазурованный керамогранит, санитарную керамику, керамический кирпич.
ПраймПресс
«Установка линии позволит усовершенствовать производственную программу, так как новое оборудование позволит выпускать плитку размером 750х250 мм и 900х300 мм, применять более совершенное декорирование», - сказал собеседник агентства.
В комплект оборудования входят участок прессования (на базе двух прессов с усилием не ниже 2,9 тыс т и шириной между колоннами 2,35 м в комплекте с четырьмя пресс-формами) стоимостью 1,45 млн евро; машины отбора плитки от прессов стоимостью 135 тыс евро; машины загрузки-выгрузки пятиярусной сушилки стоимостью 120 тыс евро.
Будет закуплено также оборудование для сушки и обжига стоимостью 2,8 млн евро; оборудование загрузки-выгрузки и перемещения полуфабриката стоимостью 1 млн евро; участок декорирования стоимостью 285 тыс евро; две машины цифрового декорирования плитки стоимостью 645 тыс евро; линия ручной сортировки, автоматической упаковки в картонные ящики и укладки на поддоны стоимостью 325 тыс евро и комплект оборудования для автоматического определения дефектов и тонов на лицевой поверхности стоимостью 125 тыс евро.
Предложения поставщиков оборудования принимаются до 19 февраля 2017 г. Срок поставки оборудования – с 15 сентября по 15 ноября 2018 г.
Минский керамический завод работает с 1950 г, в 1953 г реорганизован в Минский комбинат строительных материалов, в 1994 г преобразован в открытое акционерное общество «Керамин». Доля государства в уставном фонде - 75,052%. Компания выпускает керамическую плитку для облицовки стен и пола, глазурованный и неглазурованный керамогранит, санитарную керамику, керамический кирпич.
ПраймПресс
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