Золотовалютные резервы снизились

07.02.2018

Как сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси, международные резервные активы республики на 1 февраля 2018 года, по предварительным данным, составили 6 477,4 млн. долларов США (в эквиваленте). За январь 2018 года золотовалютные резервы снизились на 837,9 млн. долларов США (на 11,5 процента).



Снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 1,4 млрд. долларов США, из которых 835,8 млн. долларов США составили обязательства Республики Беларусь по государственным облигациям, размещенным на международном финансовом рынке.



Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.



За 2017 год золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ увеличились на 2,4 млрд. долларов США (на 48,5 процента) – до 7 315,3 млн. долларов США (в эквиваленте).



Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения Правительством Республики Беларусь и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд. долларов США.