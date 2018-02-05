Польская компания хочет производить пеллеты на ОАО «Витебскдрев»
05.02.2018
Польская компания Multon обратилась в госконцерн «Беллесбумпром» с предложением о создании на базе ОАО «Витебскдрев» совместного предприятия. Оно будет заниматься переработкой невостребованных сортиментов (техсырье и дрова) в топливные пеллеты и биомассу с последующим экспортом в европейские страны.
«В концерн обратилась польская компания Multon. Эта компания занимается импортом биомассы (кора, опилки, щепа) из Беларуси в Польшу, имеет большой опыт сотрудничества с организациями концерна и зарекомендовала себя в качестве надежного партнера. С 2012 г компания активно сотрудничает с холдингом «Пинскдрев», закупая ежемесячно около 8 тыс куб м древесных отходов, образующихся при производстве фанеры», - сообщила пресс-служба.
ОАО «Витебсклес» – лесозаготовительное предприятие, образовано на базе ПЛО «Витебсклес», которое было создано слиянием двух леспромхозов Витебского и Оршанского в 1984 г. Входит в ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Основная сфера деятельности предприятия – заготовка круглого леса; около 10-15% продукции, в основном балансовой древесины, поставляется на экспорт.
ПраймПресс
«В концерн обратилась польская компания Multon. Эта компания занимается импортом биомассы (кора, опилки, щепа) из Беларуси в Польшу, имеет большой опыт сотрудничества с организациями концерна и зарекомендовала себя в качестве надежного партнера. С 2012 г компания активно сотрудничает с холдингом «Пинскдрев», закупая ежемесячно около 8 тыс куб м древесных отходов, образующихся при производстве фанеры», - сообщила пресс-служба.
ОАО «Витебсклес» – лесозаготовительное предприятие, образовано на базе ПЛО «Витебсклес», которое было создано слиянием двух леспромхозов Витебского и Оршанского в 1984 г. Входит в ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Основная сфера деятельности предприятия – заготовка круглого леса; около 10-15% продукции, в основном балансовой древесины, поставляется на экспорт.
ПраймПресс
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