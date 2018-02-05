На «Могилевхимволокно» привезли новое немецкое оборудование
05.02.2018
ОАО "Могилевхимволокно" планирует в июле запустить производство по выпуску полиэфирного волокна способом прямого формования.
Это будет первая очередь реализации крупного инвестиционного проекта "Комплекс по производству полиэфирной продукции". "Новое оборудование мощностью 50 тыс. т в год позволит получить новые ассортименты синтетического волокна, которые востребованы на рынках дальнего и ближнего зарубежья", - отметил генеральный директор предприятия Петр Рудник.
Более 90 большегрузных автомобилей уже доставили на предприятие технологическое оборудование компании Oerlikon Neumag (ФРГ) на сумму около 16 млн евро. На строительной площадке возводятся производственные здания отделения формования и отделки полиэфирного волокна. В настоящее время остановлен химический цех № 2 для проведения реконструкции и монтажа оборудования.
Вторая очередь предусматривает строительство технологически увязанных между собой установок непрерывной поликонденсации ПЭТ, линий по производству полиэфирного волокна, установки дополиконденсации и производства технических нитей. В декабре 2017 года был заключен контракт с немецкой компанией Oerlikon Barmag на поставку технологического оборудования твердофазной дополиконденсации полиэтилентерефталата и линий по производству технических нитей способом совмещенного формования, вытяжки и намотки.
Реализация инвестиционного проекта даст возможность предприятию обновить оборудование и полностью перейти на современные технологии производства гранулята ПЭТ, полиэфирного волокна и полиэфирных технических нитей. Это значительно снизит затраты на производство, к тому же появится возможность расширить ассортиментный ряд полиэфирных технических нитей за счет выпуска "тонких" ассортиментов. "Проведение комплексной модернизации производства позволит выпускать конкурентоспособную продукцию, которая сегодня востребована не только в нашей стране, но в ближнем и дальнем зарубежье. В конечном итоге это позволит предприятию работать стабильно и более эффективно, значительно улучшить экономические показатели", - подчеркнул Петр Рудник.
В ходе модернизации из эксплуатации будут выведены высокозатратные, низкоэффективные и устаревшие производства. В полном объеме будет обеспечено сырьем (гранулятом ПЭТ) улучшенного качества ОАО "СветлогорскХимволокно".
Строить комплекс по производству полиэфирной продукции будут в несколько этапов и должны завершить до 2020 года. Проект оценивается более чем в Вr100 млн.
БЕЛТА
Это будет первая очередь реализации крупного инвестиционного проекта "Комплекс по производству полиэфирной продукции". "Новое оборудование мощностью 50 тыс. т в год позволит получить новые ассортименты синтетического волокна, которые востребованы на рынках дальнего и ближнего зарубежья", - отметил генеральный директор предприятия Петр Рудник.
Более 90 большегрузных автомобилей уже доставили на предприятие технологическое оборудование компании Oerlikon Neumag (ФРГ) на сумму около 16 млн евро. На строительной площадке возводятся производственные здания отделения формования и отделки полиэфирного волокна. В настоящее время остановлен химический цех № 2 для проведения реконструкции и монтажа оборудования.
Вторая очередь предусматривает строительство технологически увязанных между собой установок непрерывной поликонденсации ПЭТ, линий по производству полиэфирного волокна, установки дополиконденсации и производства технических нитей. В декабре 2017 года был заключен контракт с немецкой компанией Oerlikon Barmag на поставку технологического оборудования твердофазной дополиконденсации полиэтилентерефталата и линий по производству технических нитей способом совмещенного формования, вытяжки и намотки.
Реализация инвестиционного проекта даст возможность предприятию обновить оборудование и полностью перейти на современные технологии производства гранулята ПЭТ, полиэфирного волокна и полиэфирных технических нитей. Это значительно снизит затраты на производство, к тому же появится возможность расширить ассортиментный ряд полиэфирных технических нитей за счет выпуска "тонких" ассортиментов. "Проведение комплексной модернизации производства позволит выпускать конкурентоспособную продукцию, которая сегодня востребована не только в нашей стране, но в ближнем и дальнем зарубежье. В конечном итоге это позволит предприятию работать стабильно и более эффективно, значительно улучшить экономические показатели", - подчеркнул Петр Рудник.
В ходе модернизации из эксплуатации будут выведены высокозатратные, низкоэффективные и устаревшие производства. В полном объеме будет обеспечено сырьем (гранулятом ПЭТ) улучшенного качества ОАО "СветлогорскХимволокно".
Строить комплекс по производству полиэфирной продукции будут в несколько этапов и должны завершить до 2020 года. Проект оценивается более чем в Вr100 млн.
БЕЛТА
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