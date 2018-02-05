Торфа в Беларуси добывают все больше
05.02.2018
Организации Министерства энергетики в 2017 году добыли 2 177 тыс. т торфа, что составляет 137% к уровню 2016 года, в том числе 2118 тыс.т. – организациями ГПО «Белтопгаз, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Организациями ГПО «Белтопгаз» произведено 975,5 тыс. т топливных брикетов и 71,2 тыс. т сушенки торфяной. Выполнение годового задания торфобрикетными производствами составило 100 %, темп роста к 2016 г. – 111,7 %. Производство питательных грунтов составило 29,4 тыс. т, темп роста к 2016 году – 141,3 %; торфа кипованного 99,5 тыс. т, темп роста к 2016 году – 111%. Осуществлен отвод 749 га земель для добычи торфа и фактически построено 568 га торфяных площадей.
В соответствии с Отраслевой программой развития организаций торфяной промышленности в 2017 г. организациями Минэнерго предусматривалось приобретение 95 ед. техники и оборудования для выполнения болотно-подготовительных работ, добычи и транспорта торфа. За 2017 г. фактически приобретено 95 единиц техники и оборудования или 100 % от годового задания.
В 2017 г. организациями ГПО «Белтопгаз» реализован ряд проектов по реконструкции и модернизации торфобрикетного производства: реконструкция производственной котельной ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский» с переводом на фрезерный торф; реконструкция и модернизация систем обеспыливания в торфобрикетных цехах ОАО «ТБЗ Дитва», ОАО «Торфобрикетный завод Лидский» и ОАО «ТБЗ Ляховичский» с внедрением современной технологии сухой очистки пылегазовоздушной смеси и применением рукавных фильтров.
Организациями ГПО «Белтопгаз» произведено 975,5 тыс. т топливных брикетов и 71,2 тыс. т сушенки торфяной. Выполнение годового задания торфобрикетными производствами составило 100 %, темп роста к 2016 г. – 111,7 %. Производство питательных грунтов составило 29,4 тыс. т, темп роста к 2016 году – 141,3 %; торфа кипованного 99,5 тыс. т, темп роста к 2016 году – 111%. Осуществлен отвод 749 га земель для добычи торфа и фактически построено 568 га торфяных площадей.
В соответствии с Отраслевой программой развития организаций торфяной промышленности в 2017 г. организациями Минэнерго предусматривалось приобретение 95 ед. техники и оборудования для выполнения болотно-подготовительных работ, добычи и транспорта торфа. За 2017 г. фактически приобретено 95 единиц техники и оборудования или 100 % от годового задания.
В 2017 г. организациями ГПО «Белтопгаз» реализован ряд проектов по реконструкции и модернизации торфобрикетного производства: реконструкция производственной котельной ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский» с переводом на фрезерный торф; реконструкция и модернизация систем обеспыливания в торфобрикетных цехах ОАО «ТБЗ Дитва», ОАО «Торфобрикетный завод Лидский» и ОАО «ТБЗ Ляховичский» с внедрением современной технологии сухой очистки пылегазовоздушной смеси и применением рукавных фильтров.
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