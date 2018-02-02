02.02.2018

К 2024 году на ОАО «Гродно Азот» будет построен новый азотный комплекс.«Принято положительное решение о строительстве нового азотного комплекса. Его годовые мощности составят: по производству аммиака — 875 тыс. тонн; карбамида — 1225 тыс. тонн и водорода — 200 млн м3. Фактически это будет строительство нового завода, который, по предварительным оценкам, окупится всего за 10 лет с момента пуска», — сообщил гендиректор «Гродно Азота» Игорь Бобырь в интервью «Вестнику Белнефтехима».Стоимость нового азотного комплекса составляет около 1,3 млрд долларов без учета НДС. Уже достигнута договоренность о предоставлении льготной китайской кредитной линии. «Хорошее предложение поступило нам и от одного из европейских банков. Готов оказать содействие и Беларусбанк — «дорожная карта» финансирования проекта проработана. После выбора генерального подрядчика строительства она будет детализирована», — сказал Бобырь. Он считает, что генподрядчик проекта будет выбран в текущем году путем проведения конкурса среди китайских компаний. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован в конце 2024 года. «Наше обязательное условие генподрядчику — при возведении азотного комплекса должны быть использованы самые современные и качественные технологии и оборудование европейских или японских производителей, что позволит нам выпускать продукцию высочайшего качества. Мы настроены на то, чтобы удешевить проект», — сказал глава «Гродно Азота».По словам Игоря Бобыря, реализация проекта даст предприятию возможность удвоить мощности по выпуску карбамида и значительно нарастить экспорт, а закупка новых технологий позволит создать экологически чистое производство, дающее значительно меньшее количество отходов и выбросов вредных веществ в атмосферу.«Инновационное производство будет и более энергоэффективным: почти на 20% снизится удельное энергопотребление, примерно на 15% — расход газа. Производство аммиака, который является исходным сырьем для азотной промышленности, будет значительно дешевле, что позволит ежегодно экономить десятки миллионов долларов», — рассчитывает руководитель предприятия.Ожидается, что строительство нового комплекса сделает предприятие более конкурентоспособным на рынке при ценовых колебаниях. В периоды посевных кампаний появится возможность «одновременно удовлетворять внутренний рынок и иметь маржу с высоких экспортных цен». В результате Беларусь сможет ежегодно дополнительно зарабатывать сотни миллионов долларов.Старый азотный комплекс не будет демонтирован. «Мы продлили срок его службы, вложив серьезные средства в модернизацию. Так что он будет приносить по-прежнему прибыль. Благодаря новому азотному комплексу производственные мощности предприятия по карбамиду увеличатся вдвое», — сказал Бобырь. «Если 2016 год завод закончил с минусом, то минувший — с прибылью. При этом прибыль от реализации продукции составила около 113 млн рублей», — добавил он.