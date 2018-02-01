С 1 февраля в Беларуси увеличились экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

01.02.2018

Ставка экспортной (за пределы ЕАЭС) пошлины на сырую нефть повышена с 111,4 долларов до 120,1 долларов за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повышается с 61,2 долларов до 66 долларов за 1 т, на товарные бензины - с 33,4 долларов до 36 долларов за 1 т.



Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 36 долларов за 1 т (была 33,4 долларов). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.



В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они также были повышены.