С 14 февраля ставка рефинансирования - 10,5% годовых

31.01.2018

Ставка рефинансирования с 14 февраля снижается до 10,5% годовых, сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.



В настоящее время ставка рефинансирования НБРБ равна 11%.



Cтавки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности – с 12 до 11,75 процента годовых.