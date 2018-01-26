Экономический эффект выполнения программы по энергосбережению в РУП «Минскэнерго» за 2017 год составил 22,7 млн кВт.ч.

26.01.2018

"Минскэнерго" продолжает выполнять организационно-технические мероприятия по снижению расхода электроэнергии на ее транспорт. К ним относится реконструкция, модернизация, строительство сетей и подстанций. По итогам 2017 года снижение потерь от внедрения технических мероприятий составило 3,3 млн кВт.ч, сообщает сайт "Минскэнерго".





Как правило, для снижения потерь эффективна замена проводов существующих сечений проводами с большим сечением. Так, по итогам 2017 года заменено 111 км проводов на перегруженных линиях в сетях 6-10 кВ и 261,1 км в сетях 0,4 кВ. Снижение потерь от этого составило 1,7 млн кВт.ч. Пропускная способность сетей повышается и путем строительства новых линий. В сетях 6-10 кВ таких линий введено в эксплуатацию 67 км, в сетях 0,4 кВ - 170,8 км. Это привело к экономии 1,3 млн кВт.ч.



В сообщении "Минскэнерго" также приводятся сведения об организационных мероприятиях, направленных на совершенствование эксплуатационного обслуживания электрических сетей и оптимизации их схем и режимов. В 2017 году выполнение плановых и дополнительных объемов работ позволило снизить потери на 19,3 млн кВт.ч. Оптимизация работы трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами привела к экономии 15,1 млн кВт.ч. Снижение потерь также обеспечило отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ, сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта основного оборудования электростанций и сетей линий.



"Минскэнерго" продолжит работу по выполнению мероприятий, направленных на снижение расхода электроэнергии на ее транспорт, а также обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, повышение технического уровня эксплуатации оборудования и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, создание условий для надежной, безопасной и безаварийной работы энергосистемы.