26.01.2018

Новый резидент зарегистрирован в СЭЗ "Минск" - общество с ограниченной ответственностью "Первая абразивная компания".Предприятие реализует инвестиционный проект по строительству производственно-складского комплекса. На развитие производства абразивного инструмента в 2018-2025 годах планируется направить более $1,2 млн, создать не менее семи рабочих мест. Как ожидается, строительные работы на объекте начнутся в I квартале 2021 года. Абразивные инструменты широко применяются в машиностроении и приборостроении для шлифования, притирки, полирования деталей. Продукция ориентирована не только на внутренний рынок, но и в значительных объемах будет поставляться за пределы Беларуси.