Благодаря ЕБРР в Беларуси появится 4 новые биогазовые электростанции
25.01.2018
Четыре биогазовые тепловые электростанции (ТЭЦ) будут введены в эксплуатацию в Беларуси, сообщила пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития.
"ЕБРР поддерживает возобновляемую энергетику и иностранные инвестиции в Беларуси посредством финансирования строительства четырех биогазовых тепловых электростанций по всей стране. Для возведения и ввода в эксплуатацию четырех биогазовых ТЭЦ общей установленной мощностью 4 МВт будет использован кредит в размере до $15 млн, предоставленный трем специальным проектным компаниям, принадлежащим литовской UAB Modus Group. Установки будут расположены в Гродненской и Брестской областях", - отметили в ЕБРР.
Этот проект станет первой прямой инвестицией ЕБРР в энергетический сектор Беларуси и после ввода в эксплуатацию будет вырабатывать 32 ГВтч электроэнергии ежегодно, обеспечивая при этом сокращение выбросов углекислого газа на 15,3 тыс. т в год.
Средства в рамках технического сотрудничества для проекта были предоставлены правительством Японии через структуру подготовки и реализации проектов "Зеленая экономика" ЕБРР.
Как отметил глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, данный проект соответствует страновой стратегии ЕБРР для Беларуси и подходу банка к зеленой экономике. "Это улучшит баланс энергоснабжения в стране и будет способствовать развитию проектов в области возобновляемых источников энергии", - подчеркнул он.
Глава энергетического сектора ЕБРР Гарри Бойд-Карпентер заявил: "Мы рады финансировать этот проект, реализуемый таким динамичным и быстро растущим спонсором, как Modus Group. Эта сделка также является нашей первой прямой инвестицией в электроэнергетику в Беларуси. Мы очень надеемся, что это откроет путь для нашего более активного участия в помощи энергетике страны в превращении в более устойчивый и диверсифицированный сектор".
По словам члена правления Modus Group Руслана Склеповича, Беларусь очень активно развивает сектор возобновляемой энергетики. "Размер рынка возобновляемых источников энергии и внимание, которое власти уделяют этому вопросу, делают Беларусь привлекательной страной для биогазовых компаний. Modus Energy является одной из крупнейших компаний этого типа в регионе, и мы уверены, что наш обширный опыт работы в отрасли приведет к успешному осуществлению проекта", - констатировал он.
С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны, пишет БЕЛТА.
"ЕБРР поддерживает возобновляемую энергетику и иностранные инвестиции в Беларуси посредством финансирования строительства четырех биогазовых тепловых электростанций по всей стране. Для возведения и ввода в эксплуатацию четырех биогазовых ТЭЦ общей установленной мощностью 4 МВт будет использован кредит в размере до $15 млн, предоставленный трем специальным проектным компаниям, принадлежащим литовской UAB Modus Group. Установки будут расположены в Гродненской и Брестской областях", - отметили в ЕБРР.
Этот проект станет первой прямой инвестицией ЕБРР в энергетический сектор Беларуси и после ввода в эксплуатацию будет вырабатывать 32 ГВтч электроэнергии ежегодно, обеспечивая при этом сокращение выбросов углекислого газа на 15,3 тыс. т в год.
Средства в рамках технического сотрудничества для проекта были предоставлены правительством Японии через структуру подготовки и реализации проектов "Зеленая экономика" ЕБРР.
Как отметил глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, данный проект соответствует страновой стратегии ЕБРР для Беларуси и подходу банка к зеленой экономике. "Это улучшит баланс энергоснабжения в стране и будет способствовать развитию проектов в области возобновляемых источников энергии", - подчеркнул он.
Глава энергетического сектора ЕБРР Гарри Бойд-Карпентер заявил: "Мы рады финансировать этот проект, реализуемый таким динамичным и быстро растущим спонсором, как Modus Group. Эта сделка также является нашей первой прямой инвестицией в электроэнергетику в Беларуси. Мы очень надеемся, что это откроет путь для нашего более активного участия в помощи энергетике страны в превращении в более устойчивый и диверсифицированный сектор".
По словам члена правления Modus Group Руслана Склеповича, Беларусь очень активно развивает сектор возобновляемой энергетики. "Размер рынка возобновляемых источников энергии и внимание, которое власти уделяют этому вопросу, делают Беларусь привлекательной страной для биогазовых компаний. Modus Energy является одной из крупнейших компаний этого типа в регионе, и мы уверены, что наш обширный опыт работы в отрасли приведет к успешному осуществлению проекта", - констатировал он.
С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны, пишет БЕЛТА.
Последние новости рубрики
-
25.01.2018В Беларуси снизили себестоимость цемента почти в 2 раза и увеличили экспорт
-
25.01.2018Благодаря ЕБРР в Беларуси появится 4 новые биогазовые электростанции
-
24.01.2018Два новых цеха деревообработки появятся в Пружанском и Петриковском лесхозах
-
24.01.2018Сделка по приватизации ОАО «Красносельскстройматериалы» может быть завершена в 2018 году
-
23.01.2018Установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти
-
23.01.2018«Нафтан» проведет тендер
-
22.01.2018Государство поддержит деревообрабатывающие предприятия
-
19.01.2018Проценты по кредитам ОАО «Камволь» будут выплачены из республиканского бюджета
-
19.01.2018БМЗ в 2017 году выпустил максимальное за 10 лет количество горячекатаных бесшовных труб
-
18.01.2018Белорусские геологи обеспечили прирост калийных солей и строительного сырья
-
17.01.2018Немецкая компания планирует открыть мебельное производство в Беларуси
-
16.01.2018В 2017 году ВВП Беларуси вырос на 2,4%
-
16.01.2018Инвестиции в «Великий камень» достигли миллиарда долларов
-
16.01.2018Брестская область выставила на продажу акции двух предприятий
-
16.01.2018В СЭЗ «Гомель-Ратон» зарегистрировался производитель бытовой техники
Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006