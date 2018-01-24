Два новых цеха деревообработки появятся в Пружанском и Петриковском лесхозах

24.01.2018

Современные объекты появятся на базе Пружанского и Петриковского лесхозов. Строительство цехов будет осуществлено в рамках выполнения отраслевой Программы промышленного развития деревообрабатывающих производств Минлесхозана 2015-2020 годы.



В 2017-м году на техническое переоснащение деревообрабатывающих производств было направлено более 14,2 млн. рублей. За эти средства удалось реализовать 26 проектов, из них 6 – по модернизации лесопильных производств, 8 – по установке позиционного оборудования, 2 – по созданию производств по изготовлению древесного топлива и др.



В настоящее время в системе Минлесхоза деревообрабатывающую деятельность осуществляют 70 цехов и 7 мастерских участков. В 2017 году ими было переработано 3,4 млн. куб. м древесины. Техническое переоснащение производств позволило увеличить объемы выпускаемой продукции. Так, за 2017 год в цехах выпущено 877 тыс.куб.м пилопродукции (120,2% к 2016 году), объем высушенной продукции увеличился на 10 тыс.куб.м и составил 97,3 тыс.куб.м (111,5% к уровню 2016 года).



Модернизацию деревообрабатывающих производств Минлесхоз продолжит и в 2018 году. Помимо строительства новых цехов, лесхозами будут также закуплены линии лесопиления, сушильные комплексы, позиционное оборудование. Кроме того, ведется постоянный контроль по обеспечению эффективной загрузки действующих производственных мощностей.

