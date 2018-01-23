Установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти
23.01.2018
Министерством антимонопольного регулирования и торговли установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси. Постановление официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портал и вступит в силу 1 февраля 2018 г.
Ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти проиндексированы на 6,7%.
Документом установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Беларуси. В частности, по маршрутному направлению Унеча (Высокое) - Адамова Застава установлен тариф за 1 т нетто (без налога на добавленную стоимость) в размере 307,19 российского рубля, Унеча (Высокое) - Броды - 131,95 российского рубля.
Установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на территории Беларуси при осуществлении расчетов в белорусских рублях. В частности, по маршрутному направлению Речица - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" тариф за 1 т нетто (без налога на добавленную стоимость) составляет Br0,55, Речица - Адамова Застава - Br8,13, Речица - линейная производственная диспетчерская станция Мозырь - Br0,47, Речица - Броды - Br1,16.
МАРТ установил также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" на территории Беларуси при осуществлении расчетов в иностранной валюте в случаях, предусмотренных белорусским законодательством. В частности, по маршрутному направлению Невель - Полоцк - открытое акционерное общество "Нафтан" тариф за 1 т нетто (без налога на добавленную стоимость) составляет 37,51 российского рубля, Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 144 российских рубля, Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 65,47 российского рубля.
Ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти проиндексированы на 6,7%.
Документом установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Беларуси. В частности, по маршрутному направлению Унеча (Высокое) - Адамова Застава установлен тариф за 1 т нетто (без налога на добавленную стоимость) в размере 307,19 российского рубля, Унеча (Высокое) - Броды - 131,95 российского рубля.
Установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на территории Беларуси при осуществлении расчетов в белорусских рублях. В частности, по маршрутному направлению Речица - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" тариф за 1 т нетто (без налога на добавленную стоимость) составляет Br0,55, Речица - Адамова Застава - Br8,13, Речица - линейная производственная диспетчерская станция Мозырь - Br0,47, Речица - Броды - Br1,16.
МАРТ установил также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" на территории Беларуси при осуществлении расчетов в иностранной валюте в случаях, предусмотренных белорусским законодательством. В частности, по маршрутному направлению Невель - Полоцк - открытое акционерное общество "Нафтан" тариф за 1 т нетто (без налога на добавленную стоимость) составляет 37,51 российского рубля, Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 144 российских рубля, Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 65,47 российского рубля.
Последние новости рубрики
-
23.01.2018Установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти
-
23.01.2018«Нафтан» проведет тендер
-
22.01.2018Государство поддержит деревообрабатывающие предприятия
-
19.01.2018Проценты по кредитам ОАО «Камволь» будут выплачены из республиканского бюджета
-
19.01.2018БМЗ в 2017 году выпустил максимальное за 10 лет количество горячекатаных бесшовных труб
-
18.01.2018Белорусские геологи обеспечили прирост калийных солей и строительного сырья
-
17.01.2018Немецкая компания планирует открыть мебельное производство в Беларуси
-
16.01.2018В 2017 году ВВП Беларуси вырос на 2,4%
-
16.01.2018Инвестиции в «Великий камень» достигли миллиарда долларов
-
16.01.2018Брестская область выставила на продажу акции двух предприятий
-
16.01.2018В СЭЗ «Гомель-Ратон» зарегистрировался производитель бытовой техники
-
15.01.2018Экспорт калия и нефтепродуктов может принести в бюджет $1 млрд
-
15.01.2018Мясникович предлагает открывать новые химпроизводства
-
15.01.2018БМЗ получил сертификат соответствия стандарту Международной целевой группы автомобильной промышленности
-
12.01.2018Нефть подорожала до $70
Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006