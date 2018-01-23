«Нафтан» проведет тендер
23.01.2018
ОАО «Нафтан» проведет тендер технико-экономических условий по перевозкам импортных грузов из стран Европы на условиях FCA (условие поставки, при которой практически все решения принимает покупатель, а не продавец) стоимостью более 2,74 млн евро, сообщается на сайте госзакупок Беларуси icetrade.by.
Заявки на участие в тендере принимаются до 12 часов 7 февраля 2018 г.
Грузы должны быть доставлены на производственную площадку Нафтана автотранспортными средствами с 1 марта по 30 июня 2018 г. Финансировать закупку Нафтан планирует за счет собственных средств, пишет primepress.by.
Заявки на участие в тендере принимаются до 12 часов 7 февраля 2018 г.
Грузы должны быть доставлены на производственную площадку Нафтана автотранспортными средствами с 1 марта по 30 июня 2018 г. Финансировать закупку Нафтан планирует за счет собственных средств, пишет primepress.by.
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