Государство поддержит деревообрабатывающие предприятия
22.01.2018
Ряду предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности будет оказана господдержка. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №39 от 18 января 2018 года.
В соответствии с постановлением Министерство финансов в 2018 году за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, обеспечит возмещение (уплату) части процентов за пользование кредитами, предоставленными организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности для реализации инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств. В списке предприятий, которым будет оказана государственная финансовая поддержка, ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", ОАО "Гомельдрев", филиал Светлогорского целлюлозно-картонного комбината "Бумажная фабрика "Красная Звезда", ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", ОАО "Речицадрев", ОАО "Ивацевичдрев", РУП "Завод газетной бумаги".
Условием возмещения процентов за пользование банковскими кредитами является выполнение организациями (за исключением ОАО "Гомельдрев") показателей по выручке от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и по добавленной стоимости, доведенных концерном "Беллесбумпром", а для ОАО "Гомельдрев" - показателей по снижению уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) и по рентабельности продаж, доведенных ОАО "Банк развития Республики Беларусь".
Концерну "Беллесбумпром" совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 апреля 2019 года поручено внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов об увеличении доли Беларуси в уставных фондах данных хозяйственных обществ на суммы оказанной им господдержки.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
БЕЛТА
В соответствии с постановлением Министерство финансов в 2018 году за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, обеспечит возмещение (уплату) части процентов за пользование кредитами, предоставленными организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности для реализации инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств. В списке предприятий, которым будет оказана государственная финансовая поддержка, ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", ОАО "Гомельдрев", филиал Светлогорского целлюлозно-картонного комбината "Бумажная фабрика "Красная Звезда", ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", ОАО "Речицадрев", ОАО "Ивацевичдрев", РУП "Завод газетной бумаги".
Условием возмещения процентов за пользование банковскими кредитами является выполнение организациями (за исключением ОАО "Гомельдрев") показателей по выручке от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и по добавленной стоимости, доведенных концерном "Беллесбумпром", а для ОАО "Гомельдрев" - показателей по снижению уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) и по рентабельности продаж, доведенных ОАО "Банк развития Республики Беларусь".
Концерну "Беллесбумпром" совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 апреля 2019 года поручено внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов об увеличении доли Беларуси в уставных фондах данных хозяйственных обществ на суммы оказанной им господдержки.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
БЕЛТА
Последние новости рубрики
-
22.01.2018Государство поддержит деревообрабатывающие предприятия
-
19.01.2018Проценты по кредитам ОАО «Камволь» будут выплачены из республиканского бюджета
-
19.01.2018БМЗ в 2017 году выпустил максимальное за 10 лет количество горячекатаных бесшовных труб
-
18.01.2018Белорусские геологи обеспечили прирост калийных солей и строительного сырья
-
17.01.2018Немецкая компания планирует открыть мебельное производство в Беларуси
-
16.01.2018В 2017 году ВВП Беларуси вырос на 2,4%
-
16.01.2018Инвестиции в «Великий камень» достигли миллиарда долларов
-
16.01.2018Брестская область выставила на продажу акции двух предприятий
-
16.01.2018В СЭЗ «Гомель-Ратон» зарегистрировался производитель бытовой техники
-
15.01.2018Экспорт калия и нефтепродуктов может принести в бюджет $1 млрд
-
15.01.2018Мясникович предлагает открывать новые химпроизводства
-
15.01.2018БМЗ получил сертификат соответствия стандарту Международной целевой группы автомобильной промышленности
-
12.01.2018Нефть подорожала до $70
-
12.01.2018Широкая денежная масса выросла
-
09.01.2018Предприятия Беларуси приступили к переработке светлогорской сульфатной целлюлозы
Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006