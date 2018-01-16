В 2017 году ВВП Беларуси вырос на 2,4%
16.01.2018
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сообщил, что 2017 год закончен с темпом роста ВВП 102,4% при прогнозе 101,7%.
Тем самым обеспечен выход на предусмотренные пятилетней программой параметры роста экономики и компенсировано отставание 2016 года. Главой государства утверждены прогнозные параметры на 2018 год, в их развитие приняты соответствующие постановления правительства, где сформирована матрица ключевых показателей всей вертикали, отметил премьер-министр.
"Главные задачи сбалансированного роста экономики - наращивание и диверсификация экспорта, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест в первую очередь в секторе малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Андрей Кобяков. Для этого необходимо развернуть полномасштабную работу по реализации принятых главой государства решений по либерализации условий ведения бизнеса.
БЕЛТА
Тем самым обеспечен выход на предусмотренные пятилетней программой параметры роста экономики и компенсировано отставание 2016 года. Главой государства утверждены прогнозные параметры на 2018 год, в их развитие приняты соответствующие постановления правительства, где сформирована матрица ключевых показателей всей вертикали, отметил премьер-министр.
"Главные задачи сбалансированного роста экономики - наращивание и диверсификация экспорта, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест в первую очередь в секторе малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Андрей Кобяков. Для этого необходимо развернуть полномасштабную работу по реализации принятых главой государства решений по либерализации условий ведения бизнеса.
БЕЛТА
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