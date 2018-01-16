16.01.2018

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сообщил, что 2017 год закончен с темпом роста ВВП 102,4% при прогнозе 101,7%.Тем самым обеспечен выход на предусмотренные пятилетней программой параметры роста экономики и компенсировано отставание 2016 года. Главой государства утверждены прогнозные параметры на 2018 год, в их развитие приняты соответствующие постановления правительства, где сформирована матрица ключевых показателей всей вертикали, отметил премьер-министр."Главные задачи сбалансированного роста экономики - наращивание и диверсификация экспорта, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест в первую очередь в секторе малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Андрей Кобяков. Для этого необходимо развернуть полномасштабную работу по реализации принятых главой государства решений по либерализации условий ведения бизнеса.