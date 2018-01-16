16.01.2018

Договорная сумма инвестиций компаний в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" достигла $1 млрд. Об этом заявил главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн.По его словам, привлечение инвестиций является ключевым вопросом развития индустриального парка. "С начала 2017 года индустриальный парк привлек 17 новых компаний, число резидентов увеличилось до 25 компаний. Можно сказать, что индустриальный парк совершил прорыв в привлечении инвестиций, достигнув первых успехов и заложив прочную основу для долгосрочного развития", - сказал Ху Чжэн."В 2018 году на территории первой очереди освоения парка площадью 8,5 кв.км будет завершено строительство инфраструктуры и подготовлен земельный участок площадью 5,64 кв.км для продажи или сдачи в аренду резидентам парка, в том числе земельный участок промышленного назначения площадью 5,04 кв.км. Кроме того, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" намерено увеличить масштаб и интенсивность строительства типовых корпусов для удовлетворения спроса инвесторов, построить общественную бондовую промышленную зону и бондовую логистическую зону для обслуживания экспортно ориентированной экономики Беларуси. Компания также будет использовать средства технико-экономической помощи Китая для строительства центра подготовки кадров и объектов общественного назначения, таких как научно-исследовательский центр и жилые дома для сотрудников парка, повышать качество общественного транспорта на территории парка путем покупки автомобилей на новых источниках энергии и беспилотных автобусов", - заявил Ху Чжэн.В СЗАО надеются в 2018 году увеличить число резидентов парка как минимум до 35 компаний, а к 2020 году - до 60-70 компаний.