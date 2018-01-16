Брестская область выставила на продажу акции двух предприятий
16.01.2018
В Брестской области решено продать находящиеся в коммунальной собственности пакеты акций ОАО "Брест-Интурист" и ОАО "Квасевичская перо-пуховая фабрика". Информация о торгах размещена на сайте Госкомимущества.
Аукцион по продаже блокирующего пакета акций ОАО "Туристический комплекс "Брест-Интурист" (25% плюс одна акция) с начальной ценой продажи акций Br1,6 млн назначен Брестским горисполкомом на 13 февраля. Это самый крупный туристический комплекс Бреста, который оказывает все виды услуг по проживанию, питанию и культурному досугу клиентов. Он расположен в центральной части города, имеет собственную автостоянку, удобные подъездные пути. Номерной фонд гостиницы включает 215 мест.
Стать владельцем 99,7% уставного фонда ОАО "Квасевичская перо-пуховая фабрика" предлагается через участие в назначенном на 16 февраля конкурсе. Предприятие является ведущим производителем перо-пуховых изделий в Беларуси. Оно расположено в Ивацевичском районе в 19 км от автомобильной дороги Брест - Минск - граница Российской Федерации. Начальная цена продажи акций снижена на 20% и составляет Br1,1 млн. Покупатель должен будет обеспечить в течение пяти лет темп роста среднемесячной заработной платы на уровне средней по району, сохранить численность работников предприятия, социальные гарантии. В период выполнения условий продажи и в течение трех лет после этого изменение профиля деятельности предприятия возможно только по согласованию с Ивацевичским райисполкомом.
С более подробной информацией о назначенных торгах по продаже акций, месте их проведения, условиях участия в аукционе и конкурсе можно ознакомиться на сайте Брестского облисполкома. Там же размещены данные о деятельности этих и других ОАО, акции которых предлагаются инвесторам.
БЕЛТА
Аукцион по продаже блокирующего пакета акций ОАО "Туристический комплекс "Брест-Интурист" (25% плюс одна акция) с начальной ценой продажи акций Br1,6 млн назначен Брестским горисполкомом на 13 февраля. Это самый крупный туристический комплекс Бреста, который оказывает все виды услуг по проживанию, питанию и культурному досугу клиентов. Он расположен в центральной части города, имеет собственную автостоянку, удобные подъездные пути. Номерной фонд гостиницы включает 215 мест.
Стать владельцем 99,7% уставного фонда ОАО "Квасевичская перо-пуховая фабрика" предлагается через участие в назначенном на 16 февраля конкурсе. Предприятие является ведущим производителем перо-пуховых изделий в Беларуси. Оно расположено в Ивацевичском районе в 19 км от автомобильной дороги Брест - Минск - граница Российской Федерации. Начальная цена продажи акций снижена на 20% и составляет Br1,1 млн. Покупатель должен будет обеспечить в течение пяти лет темп роста среднемесячной заработной платы на уровне средней по району, сохранить численность работников предприятия, социальные гарантии. В период выполнения условий продажи и в течение трех лет после этого изменение профиля деятельности предприятия возможно только по согласованию с Ивацевичским райисполкомом.
С более подробной информацией о назначенных торгах по продаже акций, месте их проведения, условиях участия в аукционе и конкурсе можно ознакомиться на сайте Брестского облисполкома. Там же размещены данные о деятельности этих и других ОАО, акции которых предлагаются инвесторам.
БЕЛТА
Последние новости рубрики
-
16.01.2018Брестская область выставила на продажу акции двух предприятий
-
16.01.2018В СЭЗ «Гомель-Ратон» зарегистрировался производитель бытовой техники
-
15.01.2018Экспорт калия и нефтепродуктов может принести в бюджет $1 млрд
-
15.01.2018Мясникович предлагает открывать новые химпроизводства
-
15.01.2018БМЗ получил сертификат соответствия стандарту Международной целевой группы автомобильной промышленности
-
12.01.2018Нефть подорожала до $70
-
12.01.2018Широкая денежная масса выросла
-
09.01.2018Предприятия Беларуси приступили к переработке светлогорской сульфатной целлюлозы
-
05.01.2018Золотовалютные резервы Беларуси за год увеличились на $2,39 млрд
-
04.01.2018Белорусский экспорт вырос на 22,6%
-
04.01.2018Всемирный банк разместил Беларусь на 30-м месте в рейтинге международной торговли
-
04.01.2018280 тыс. т бумаги и картона планируется заготовить в 2018 году
-
04.01.2018Две швейные фабрики откроются в Бобруйске и Кричеве
-
04.01.2018Власти прогнозируют рост ВВП на 3,5% в 2018 году
-
27.12.2017В СЭЗ «Гомель-Ратон» начали производство термопанелей
Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006