16.01.2018

Резидентом СЭЗ «Гомель-Ратон» стало ООО «КТД-Гомель» - дочерняя компания международного производителя бытовой техники под брендом SATURN, с проектом стоимостью около 4 млн евро.Компания планирует выпускать в СЭЗ «Гомель-Ратон» бытовую технику. Начать реализацию проекта предполагается во втором квартале 2018 г.KTD GROUP основана в 1996 г в Украине, является одним из крупнейших производителей бытовой техники. Компания поставляет продукцию в 50 стран мира, офисы компании открыты в 13 странах.СЭЗ «Гомель-Ратон» создана в 1998 г, территории СЭЗ расположены в Гомеле и Гомельском районе, в Добруше, Мозыре, Речице, Светлогорске. По состоянию на 1 января 2018 г в СЭЗ зарегистрировано 75 резидентов.