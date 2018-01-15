15.01.2018

В 2018 году доходы белорусского бюджета от экспорта калия и нефтепродуктов могут составить около миллиарда долларов. Такую оценку в главный финансовый документ на 2018 год заложило Министерство финансов.Согласно расчетам правительства, в текущем году от взимания вывозных таможенных пошлин на калийные удобрения доходы бюджета могут составить 1 млрд 71,5 млн рублей. Власти также ожидают, что еще 991,4 млн рублей в бюджет принесут вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты.Таким образом, суммарно доходы бюджета от экспорта калия и нефтепродуктов оцениваются в 2 млрд 62,9 млн рублей, что эквивалентно примерно 1 млрд долларов.Всего доходы белорусского бюджета от внешнеэкономической деятельности Министерство финансов оценивает в 3 млрд 568,6 млн рублей.Получить такие доходы планируется в том числе за счет взимания вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на территории Беларуси и экспортируемую за пределы страны. Предполагается, что эта пошлина принесет казне 223,4 млн рублей в 2018 году.Кроме этого, поступления бюджета от взимания специального сбора за экспорт белорусской нефти предусмотрены в 111,8 млн рублей (ожидается, что экспорт белорусской нефти в 2018 году составит 1,6 млн тонн).Следует отметить, что доходы белорусского бюджета от внешнеэкономической деятельности включают также поступления от ввозных таможенных пошлин. Минфин Беларуси ожидает, что с учетом норматива распределения таких пошлин в рамках Евразийского экономического союза поступления бюджета по этой статье в 2018 году составят 1 млрд 164,9 млн рублей.